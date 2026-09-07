В Киеве мужчина взорвал гранату из-за непогашенного долга: пострадали пять человек. Фото и видео

В Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, пытался убить своего товарища. Злоумышленник бросил боевую гранату под ноги знакомого из-за непогашенного долга.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что известно

По словам правоохранителей, инцидент произошёл 4 сентября в Святошинском районе Киева на улице Чёрнобыльской. Тогда к ним поступило сообщение о взрыве боеприпаса в парке, в результате чего пять граждан получили ранения.

"Как установили полицейские, 55-летний нарушитель вечером прибыл в квартиру своего 56-летнего знакомого с требованием вернуть ему деньги. В ходе последовавшего конфликта на улице злоумышленник достал гранату и бросил её под ноги должнику", – уточнили в пресс-службе.

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В результате взрыва оба мужчины получили осколочные ранения ног и живота и были доставлены в реанимацию. Кроме того, пострадали трое местных жителей, которые находились неподалеку на скамейке – 21-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 27 и 38 лет. Двум из них медики оказали помощь на месте, еще одного пострадавшего госпитализировали.

По фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц и незаконного обращения с боеприпасами начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к жестокому убийству. После ссоры с соседом злоумышленник вернулся в квартиру потерпевшего с ружьем и выстрелил ему несколько раз в грудь.

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