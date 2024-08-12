В Киеве полицейские с поличным задержали закладчика. Подробности дела

В Киеве правоохранители задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков. У нарушителя нашли сверток с "товаром" и разыскали и изъяли еще 44 закладки, которые он успел сделать.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Обнаружили наркосбытчика оперативники Святошинского управления полиции, распространявшего запрещенные вещества путем закладок. Правоохранители изъяли у нарушителя сверток с "товаром" и разыскали и изъяли еще 44 закладки, которые он успел сделать. Во время санкционированного обыска по месту жительства сбытчика найдены средства для фасовки, деньги и 35 пакетов с каннабисом, подготовленные к сбыту", – уточнили в полиции.

По факту сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по информации следствия, сбывала наркотики и сильнодействующее лекарственное средство. Во время обысков у них изъяли более 400 готовых закладок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор молодому человеку, который сбывал наркотики на территории столицы. У злоумышленника при задержании изъяли 300 пакетиков с психотропным веществом "Альфа-PVP".

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