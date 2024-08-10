В ходе задержания изъяли 300 пакетиков с "товаром": в Киеве суд вынес приговор наркоторговцу

В Киеве суд вынес приговор молодому человеку, который сбывал наркотики на территории столицы. У злоумышленника во время задержания изъяли 300 пакетиков с психотропным веществом "Альфа-PVP".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие девять лет злоумышленник проведет за решеткой.

"В марте участковые офицеры полиции Деснянского района разоблачили и задержали 21-летнего молодого человека, который занимался сбытом психотропного вещества "Альфа-PVP". Стражи порядка установили, что фигурант распространял запрещенные вещества на территории столицы. Во время задержания у мужчины изъяли 300 зип-пакетов с психотропом. В ходе обыска по его месту помещения полицейские изъяли еще шесть расфасованных пакетов с аналогичным веществом", – рассказали в полиции.

Суд признал мужчину виновным в сбыте психотропных веществ в особо крупных размерах. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители Киевской области с поличным задержали женщину, которая, по версии следствия, причастна к контрабанде каннабиса из Таиланда. Посылку с "товаром" переслали в Украину под видом чая.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по информации следствия, сбывала наркотики и сильнодействующее лекарственное средство. Во время обысков у них изъяли более 400 готовых закладок.

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