Изъяли более 400 готовых "закладок": на Киевщине разоблачили группу злоумышленников, сбывавших наркотики. Фото

В Киевской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по информации следствия, сбывала наркотики и сильнодействующее лекарственное средство. Во время обысков у них изъяли более 400 готовых закладок.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, жительница города Белая Церковь организовала наркобизнес и привлекла к незаконной деятельности шестерых подельников.

"Организатор приобрела метадон и димедрол и передала их соучастникам. Приобретенные средства фасовались и формировались в так называемые большие закладки. Далее информация передавалась другим участникам, которые оставляли мелкие закладки в публичных местах Белой Церкви. Заказы на "товар" получали по телефону. Покупатели переводили деньги за товар на банковские карты", – уточнила представитель прокуратуры Киевщины Елена Ковалева.

Она добавила, что во время обыска по месту жительства задержанных изъяли более 400 готовых "закладок", банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Организаторы и шесть исполнителей сообщены о подозрении в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и сбыта наркотических и сильнодействующих лекарственных средств.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области с поличным задержали женщину, которая, по версии следствия, причастна к контрабанде каннабиса из Таиланда. Посылку с "товаром" переслали в Украину под видом чая.

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