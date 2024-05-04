В Киеве полицейские оперативно задержали вора-рецидивиста, "работавшего" на станциях метро. Фото

В Киеве правоохранители оперативно задержали злоумышленника, по версии следствия, обокравшего пассажирку на станции метро "Печерская". Им оказался мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"К сотрудникам полиции на станции столичного метро "Печерская" обратилась 30-летняя гражданка, которая сообщила, что у нее из кармана украли мобильный телефон. Правоохранители опросили заявительницу и в течение нескольких часов установили и задержали злоумышленника. Им оказался 54-летний киевлянин, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления", – рассказали в пресс-службе.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли похищенный гаджет, который вскоре вернут владелице. Злоумышленнику сообщили о подозрении воровстве, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Дымере Киевской области правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к краже. Злоумышленница забрала из магазина ящик для сбора средств на ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан ранее судимый мужчина, который, по информации следствия, обокрал женщину на вокзале. Злоумышленник забрал у потерпевшей рюкзак с деньгами, документами и мобильным телефоном.

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