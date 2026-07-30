В Киеве подросток бросался с ножом на родных, а затем ранил патрульного. Видео инцидента

В Киеве правоохранители задержали подростка, который угрожал родным ножом, а затем набросился на патрульного и ранил его. Инспектора госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

"Подольский район. Ночью на спецлинию 112 поступило сообщение о домашнем насилии. По словам заявителя, 17-летний парень набрасывался на родных с ножом и угрожал им физической расправой", – говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, они оперативно прибыли на место происшествия, но, поскольку предполагаемый злоумышленник имел при себе нож, патрульные привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность.

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Оказалось, что подросток находился в комнате – полицейские пытались установить с ним контакт и убедить его выйти. Однако он внезапно выбежал из комнаты, напал на одного из инспекторов и нанес ему несколько ножевых ранений. Несмотря на это, нападавшего задержали, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Медики осмотрели патрульного и госпитализировали его.

По факту умышленного причинения телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов (ч. 2 ст. 345 УК Украины) начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали 19-летнего молодого человека, который, по данным следствия, устроил кровавую бойню в Днепровском районе. Злоумышленник во время конфликта ранил ножом мужчину, травмировал его знакомого, а также прохожего.

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