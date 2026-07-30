"Видеокамеру спрятали в коробке из-под сока": СБУ задержала агентов РФ, устроивших двойной теракт в Одессе. Фото

Служба безопасности Украины и Национальная полиция менее чем за сутки установили и задержали троих подозреваемых в двух терактах, произошедших в Одессе 28 июля. Таким образом, один взрыв был направлен против украинского военнослужащего, а другой — против гражданского водителя, который погиб в результате дистанционного подрыва автомобиля.

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Всех фигурантов подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. О результатах спецоперации сообщила Служба безопасности Украины.

Исполнителями первого теракта оказались двое студентов местного техникума. По заданию российских спецслужб они заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военнослужащего.

Чтобы контролировать момент атаки, подозреваемые установили рядом с машиной скрытую видеокамеру, которую замаскировали в коробке из-под сока. Устройство имело функцию удалённого доступа, что позволило российским кураторам в режиме реального времени следить за автомобилем и дистанционно привести взрывчатку в действие, когда военный приблизился к транспортному средству.

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В результате взрыва военнослужащий получил легкие телесные повреждения, а автомобиль был значительно поврежден.

Также правоохранители задержали подозреваемого в ещё одном теракте, произошедшем в тот же день в Одессе. По данным СБУ, им оказался местный рецидивист, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Следствие установило, что мужчина заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль мирного жителя, подрабатывавшего таксистом. При этом мощность взрывчатки составляла почти полкилограмма в тротиловом эквиваленте.

Взрыв произошел во время движения автомобиля после дистанционной активации. Водитель погиб на месте, а его пассажирка получила тяжелые ранения и была госпитализирована.

Всех троих подозреваемых российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы, где предлагали быстрый заработок. В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, сменные SIM-карты и другие доказательства, которые, по версии правоохранителей, подтверждают сотрудничество с врагом.

Двум фигурантам уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Третьему инкриминируют ч. 3 ст. 258 УК Украины — террористический акт, повлекший гибель человека. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Все задержанные находятся под стражей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 28 июля в одном из жилых кварталов Одессы прогремел взрыв в автомобиле. По предварительной информации, транспортное средство принадлежит военнослужащему.

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