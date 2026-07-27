В Киеве конфликт на улице завершился резней: госпитализировали четырех человек. Подробности

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, устроил поножовщину в Днепровском районе. В ходе конфликта злоумышленник ранил ножом прохожего и нанес травмы двум его знакомым.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нападающему грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступила информация об инциденте, который произошел 26 июля около 19:30 на улице Никольско-Слободской, между жилыми домами. Предварительно установлено, что между 19-летним молодым человеком, который находился со своей девушкой, и прохожим возник конфликт.

"Во время драки молодой человек (19-летний парень. – Ред.) нанес ножевое ранение сопернику и телесные повреждения двум его знакомым, которые вмешались в стычку. В результате инцидента трое пострадавших и нападавший были госпитализированы в больницу", – уточнили в пресс-службе.

Главные истории дня

Злоумышленник задержан, а по факту хулиганства с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. В Оболонском районе Киева злоумышленник устроил стрельбу в помещении супермаркета.

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