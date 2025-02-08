В Киеве подростки били парня ногами по голове и телу: делом занялась полиция

В одном из районов Киева группа подростков избила несовершеннолетнего парня. Дети наносили пострадавшему ушибы, в частности, ногами по голове, когда тот стоял перед ними на коленях.

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Видео издевательства над ребенком опубликовали в соцсетях. Делом уже занялись столичные милиционеры.

Так, на записи видно, что парень стоял перед группой подростков на коленях и извинялся за якобы украденную вещь. В этот момент один из нарушителей ногой ударил несовершеннолетнего в голову, а второй нарушитель – по телу. Злоумышленники продолжали наносить удары оппоненту даже, несмотря на то, что он начал кричать от боли.

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Со своей стороны в пресс-службе полиции Киева сообщили, что уже начали проверку по этому факту.

"В одном из столичных Telegram-каналов было опубликовано видео, где группа молодых людей, скрывая лицо под балаклавами, бьют руками и ногами парня. Событие зарегистрировано, полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех его участников", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, столичные правоохранители сообщили о подозрении четырем фигурантам дела об избиении 19-летнего парня в Оболонском районе Киева. Его не только избили, но и унесли мобильный телефон.

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