Избиение юноши группой подростков на Оболони: участникам происшествия сообщили о подозрении. Фото

Столичные правоохранители сообщили о подозрении четырем фигурантам дела об избиении 19-летнего парня в Оболонском районе Киева. Его не только избили, но и забрали мобильный телефон.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве в пятницу, 7 февраля. Нападающих подозревают в совершении хулиганских действий с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Одному из них дополнительно сообщено о подозрении по статье 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж.

Как выяснили в полиции, парень, ставший жертвой нападения, познакомился с 15-летней девушкой в интернете и предложил встретиться, не подозревая о ее настоящем возрасте. Когда юноша прибыл на место встречи, на него внезапно набросилась группа подростков в балаклавах, избили его и нанесли удары по голове металлической палкой.

Один из них забрал телефон пострадавшего.

Участниками нападения оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет, непосредственно наносившие телесные повреждения, а также две 15-летние девушки, снимавшие преступление камеру. Все они жители разных районов столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 февраля в сети появилось видео, как на Оболони в Киев группа подростков избила парня прямо посреди улицы. За дело уже взялись правоохранители, проводящие проверку.

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