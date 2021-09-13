В Киеве педофил оглушил ребенка на улице и затащил в недострой: детали ЧП

В Подольском районе Киева преступник напал на 12-летнюю девочку. Он ударил ее по голове и затащил в недостроенное здание.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, ЧП произошло утром 12 сентября на проспекте Георгия Гонгадзе (жилой массив Виноградарь). Ребенок возвращался от подружки, когда подошел неизвестный мужчина.

"Он заговорил с девочкой, а потом нанес сильный удар по голове. Потерявшего сознание ребенка преступник затащил в здание и изнасиловал", – рассказал источник.

Впоследствии школьницу доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. По информации собеседника OBOZREVATEL, насильник уже задержан. Им оказался 32-летний киевлянин. Мужчина ранее работал водителем у "випов", участвовал в различных съемках.

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 152 УК Украины (изнасилование малолетнего). За совершенное преступление мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева мужчина подстерег девочку в детской поликлинике и заставил позировать ему. В том же районе вооруженный преступник изнасиловал девушку, с которой познакомился на одном из интернет-ресурсов.