В Киеве педофил напал на девочку в школьном туалете. Фото задержанного

В Деснянском районе Киева поймали 50-летнего мужчину, который подозревается в развращении 8-летней девочки. Ранее судимый злоумышленник поджидал ребенка в туалете школы на Лесном массиве.

О развратных действиях в отношении малолетней правоохранителей проинформировала мать пострадавшей. Копы менее чем за сутки установили личность нападавшего, идентифицировать которого помогли камеры наблюдения, установленные в учебном учреждении. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киева.

Полицейские оперативно выехали на место преступления. Они опросили свидетелей и просмотрели записи с камер.

Было установлено, что на перемене школьница зашла в туалет, где находился неизвестный. Девочка рассказала, что мужчина начал запугивать ее и совершил в ее отношении развратные действия.

"Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов, которые пытались задержать правонарушителя, но он убежал", – рассказал начальник криминальной полиции Деснянского столичного управления Андрей Табала.

На поиски злоумышленника были направлены сразу все наряды городской полиции. Мужчину 1971 года рождения поймали уже на Центральном железнодорожном вокзале, откуда он хотел покинуть территорию столицы.

Оказалось, что ранее он несколько раз отбывал наказания за имущественные преступления и развращение несовершеннолетней. Вышел из тюрьмы педофил в начале сентября.

Уголовное производство начато по части 2 статьи 156 УК (совершение развратных действий в отношении малолетнего). Киевлянину грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в августе мужчина заставил семилетнюю девочку позировать ему обнаженной. Педофил подстерег ребенка в уборной поликлиники детской клинической больницы №4 в Соломенском районе Киева.