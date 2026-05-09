В Киеве парень, пытаясь убежать от убийцы, сорвался с 11-го этажа и погиб. Подробности дела, фото и видео

В Киеве на Оболони правоохранители задержали гражданина РФ по подозрению в покушении на убийство киевлянина. Злоумышленник во время конфликта ранил товарища – пострадавший пытаясь убежать, вылез из окна квартиры и, не удержавшись, упал с высоты одиннадцатого этажа и погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей происшествие произошло в пятницу, 8 мая. Они получили сообщение о том, что на проспекте Оболонском из окна многоэтажки выпал мужчина. Погибшим оказался 22-летний местный житель. На его теле судебно-медицинский эксперт обнаружил ножевые ранения, а также переломы, характерные для падения с высоты.

В дальнейшем полицейские выяснили, что к смерти мужчины причастен его знакомый – 22-летний гражданин РФ. Он имеет вид на жительство на территории Украины, а также ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.

"Установлено, что в квартире между двумя молодыми людьми возник конфликт, во время которого фигурант нанес потерпевшему удары ножом. Пытаясь спастись, мужчина попытался убежать через окно, однако сорвался и упал с высоты", – добавили в пресс-службе.

После совершенного злоумышленник закрылся, где в дальнейшем при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения №1 он был задержан. По факту покушения на убийство начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

