В Киеве на Оболони из окна из окна 11-го этажа дома выпал и погиб мужчина. Подробности трагедии

В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 мая, из окна на 11 этаже жилого дома выпал мужчина. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины трагедии установят следователи.

Что известно

"Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины в Оболонском районе столицы. По предварительной информации, мужчина выпал из окна одиннадцатого этажа многоэтажки и от полученных телесных повреждений погиб до прибытия врачей", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, в Печерском районе Киева в среду, 15 апреля, в ТЦ "Гулливер" обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, он погиб в результате падения с высоты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 3 марта, на Печерске из окна на 23 этаже жилого дома выпал мужчина. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте происшествия.

