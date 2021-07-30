В Киеве парень избил охранника магазина за замечание: пытался вынести шоколадку. Видео

В одном из магазинов Киева 22-летний парень избил охранника за замечание. Злоумышленник с другом пытались вынести из магазина неоплаченную шоколадку.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Киевлянину грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. 58-летний охранник сделал замечание двоим посетителем магазина взяли с прилавка товар и пытались покинуть торговый зал не рассчитавшись.

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"Во время конфликта один из парней подошел к мужчине и кулаком нанес удар в голову, от чего охранник потерял равновесие и упал. После этого парни скрылись с места происшествия. Свидетели инцидента вызвали пострадавшему скорую помощь – его госпитализировали", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений.

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