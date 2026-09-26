"Такого ада не видела даже в страшном фильме": жительница Старой Гнилицы рассказала об атаке РФ, оборвавшей шесть жизней. Видео

24 сентября Россия нанесла удар по ферме в Старой Гнилице в Харьковской области. В результате вражеского удара погибли шесть человек, еще 12 работников фермы получили ранения.

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Об ужасных последствиях удара рассказала работница фермы, которая в то страшное утро пыталась помочь раненым коллегам. Ее рассказ опубликовало "Суспільне".

Работница фермы в Старой Гнилице рассказала о российском ударе

Журналисты пообщались с работницей фермы Анной Овари. В то страшное утро 24 сентября, когда Россия нанесла удар по ферме в Старой Гнилице, она прибежала на место удара, чтобы помочь спасти раненых работников склада с овощами.

"Я еще такого ада не видела даже в страшном фильме. У них части ног были оторваны. Их спасали прохожие и рабочие с территории. Снимали ремни, у них спадали штаны, они перетягивали их, чтобы не истекали кровью. Я сначала сняла с машины какой-то плед и начала укрывать этих людей. Потом оторвала у бывшего мужа все сиденья и накрывала, как могла. Я даже сняла с ребенка кофту, потому что людям это было нужно. Все были замерзшие, все были в ужасной крови", – вспоминает женщина, не в силах сдержать слез.

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Анна также работает на этой ферме. Поэтому, как она говорит, на месте погибших или пострадавших могла оказаться и сама.

Женщина рассказала, что среди раненых в тот день были ее бывшие свекр и свекровь. Пострадавших доставили в больницы Харькова и Чугуева.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 24 сентября Россия атаковала ферму в Харьковской области. В результате вражеского удара тогда погибли шесть человек. Еще 12 получили ранения.

Среди погибших — двое мужчин и четверо женщин. В момент российского удара они сортировали овощи.

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