На Киевщине пенсионер из-за нарушения ПДД порезал водителя грузовика

В Киевской области на трассе Киев-Одесса 61-летний водитель автомобиля Volkswagen во время конфликта нанес ножевое ранение водителю грузовика. Пострадавшего с госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Предварительно, конфликт возник из-за того, что 43-летний водитель грузовика не сохранял дистанцию ​​на автодороге и вплотную подъехал к Volkswagen.

"Пенсионер остановил машину, вышел и во время словесного конфликта за нарушения ПДД ударил в живот водителю грузовика предметом, похожим на пилку для ногтей. После водитель легковушки уехал с места происшествия. Злоумышленника остановили недалеко от Василькова", – рассказали в пресс-службе.

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У пострадавшего диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости без повреждения внутренних органов.

Пенсионера задержали по статье 208 КПК Украины и сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

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