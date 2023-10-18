В Киеве пара мошенников завладела двумя квартирами, владельцы которых скончались: "заработали" более 2 млн грн

В Киеве мужчина и женщина, притворяясь супругами, представлялись владельцами дома и по поддельным документам завладели двумя квартирами. В результате незаконных сделок злоумышленники "заработали" более 2 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

"Фигуранты подделали документы на квартиры, владельцы которых умерли, а в дальнейшем выдавали себя за новых владельцев жилищ. Впоследствии, 52-летний мужчина и 58-летняя женщина представившись супружеской парой, обратилась в суд по разделу имущества и получив решение, одну квартиру зарегистрировали за собой, а другую продали как залоговое имущество под ипотеку", – рассказали в пресс-службе.

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В общей сложности злоумышленники "заработали" более 2 миллионов гривен. По фактам мошенничества и подлога документов возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве неравнодушные украинцы разоблачили фейковых волонтеров в военной форме, которые собирали деньги на Майдане Незалежности. Их передали правоохранителям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным в мошенничестве 20-летнего уроженца Запорожской области. Злоумышленник вместе с сообщником наладили работу фейковых пунктов обмена валюты и "заработали" более 70 тысяч долларов.

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