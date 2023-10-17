В Киеве осудили мошенника, заработавшего на фейковых обменниках более $70 тысяч

В Киеве суд признал виновным в мошенничестве 20-летнего уроженца Запорожской области. Злоумышленник вместе с сообщником наладили работу фейковых пунктов обмена валюты и "заработали" более 70 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Следующие пять лет "бизнесмен" проведет за решеткой.

"Прокурором в суде доказано, что 20-летний уроженец Запорожской области вместе с сообщником разместили на сайте объявление, в котором предлагали обмен валюты по выгодному курсу. Для реализации схемы аферисты обустраивали на территории Голосеевского и Шевченковского района Киева фейковые пункты обмена валют, куда и Приглашали потенциальных клиентов. При этом злоумышленники подыскивали только тех клиентов, которые обращались за обменом значительной суммы денег", – рассказали в прокуратуре.

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В ходе судебных заседаний правоохранители доказали причастность обвиняемого к совершению в 2023 году двух таких эпизодов. В общей сложности он выдурил у граждан более 70 тысяч долларов США.

Суд признал злоумышленника виновным в мошенничестве и приговорил его к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве небезразличные украинцы разоблачили фейковых волонтеров в военной форме, которые собирали деньги на Майдане Незалежности. Их передали правоохранителям.

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