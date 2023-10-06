В центре Киева разоблачили "волонтеров", собиравших наличные: полиция расследует мошенничество. Фото и видео

В Киеве неравнодушные украинцы разоблачили фейковых волонтеров в военной форме, которые собирали деньги на Майдане Незалежности. Их передали правоохранителям.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный и правозащитник Олег Симороз. По факту мошенничества открыто уголовное производство (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Неравнодушная молодежь разоблачила на Майдане Незалежности фейковых волонтеров, которые собирали наличные деньги. Эти "деятели" начали быковать по форме. Я приехал поддержать людей, потому что считаю, что это правильно, когда граждане интересуются отчетностью волонтерских организаций", – рассказал Симороз.

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По его словам, во время общения с "волонтерами" оказалось, что они не имеют никакого отношения к ВСУ и даже не служили в Вооруженных силах. Военную форму им выдали в благотворительном фонде "Спаси родную страну", который они представляют.

"После моей милой беседы, хамить девушкам они больше не хотели как и спекулировать на форме. Дальше приехал "старший" дядя Витя (на фото в кожанке), который начал травить басни, что эти мошенники – военные. Но он, пожалуй, не знал, что его работники на камеру признали, что они не военные и форму им выдали. Дальше наш разговор не сложился", – добавил Симороз.

Он отметил, что псевдоволонтеры признали – они не знают, как учитывается собранная наличность, потому что деньги сдают "старшему" без какой-либо отчетности и даже подписи. Мужчин передали правоохранителям.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 190 (мошенничество) УКУ. Она предусматривает максимальную ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция разоблачила мошенников, продававших несуществующие автомобили для ВСУ. Два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии Житомирской области за ограбления и кражи.

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