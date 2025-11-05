В Киеве неизвестный взорвал гранату в ТЦ Dream Yellow: все подробности. Фото

Вечером 5 ноября в Киеве произошло чрезвычайное происшествие. Неизвестный взорвал гранату в столичном торговом центре Dream Yellow (Оболонский район).

Об этом сообщают источники OBOZ.UA. Предварительно установлено, что в результате взрыва пострадавших нет.

Позже в полиции сообщили, что взрыв в торговом центре в Оболонском районе столицы произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

"На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Пострадавших среди граждан нет", – говорится в сообщении правоохранителей.

Предварительно установлено, что в помещение магазина в ТРЦ зашел 39-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения и начал конфликтовать с персоналом заведения. В дальнейшем нарушитель бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала.

Мужчина задержан, сейчас с ним общаются полицейские. Решается вопрос правовой квалификации события.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 2 ноября, на Львовщине прогремел взрыв. В результате детонации неизвестного предмета были травмированы трое детей.

OBOZ.UA также сообщал, что 30 октября в Киеве произошел взрыв в помещении Укрпочты: сдетонировала одна из посылок в сортировочном центре. В результате инцидента пострадали пять человек: трое работников отделения и двое таможенников. Еще один взрыв, по данным полиции, удалось предотвратить. Уже на следующий день стало известно, что полицейские задержали причастного к взрыву.

