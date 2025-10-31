Взрыв в отделении 'Укрпочты' в Киеве: полицейские задержали причастного к инциденту. Подробности и фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к взрыву на "Укрпочте" в Соломенском районе. В результате инцидента пострадали пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

"Напомним, вчера (30 октября. – Ред.) вечером в Соломенском районе столицы в сортировочном центре "Укрпочты" во время осмотра посылки произошел взрыв. В результате происшествия пострадали пятеро граждан: работники отделения почты и специалисты таможенной службы", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, при осмотре места взрыва были обнаружены остатки снаряда. Оперативники установили отправителя посылки – им оказался 40-летний житель города Тернополь. Также была обнаружена в сортировочном центре еще одна взрывоопасная посылка с выхолощенными боеприпасами.

Полицейские задержали мужчину по месту жительства – во время проведения обыска в его квартире был изъят еще десяток боеприпасов. Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и отправил почтой.

По факту незаконного обращения с оружием боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в понедельник, 20 октября, произошел взрыв в припаркованном возле дома автомобиле. К счастью, никто не пострадал.

