На Львовщине в результате взрыва пострадали трое подростков

К вечеру в воскресенье, 2 ноября, на Львовщине прогремел взрыв. В результате детонации неизвестного предмета травмированы трое детей.

Всех пострадавших несовершеннолетних львовян госпитализировали в одну из львовских больниц в состоянии средней тяжести. Подробности сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской областной военной администрации.

Что известно

Инцидент произошел около 17:15 в селе Суховоля Зминоводской территориальной громады Львовского района.

"В результате взрыва неизвестного предмета три ребенка (жители Львова, все в возрасте 14 лет), получили ожоги предплечий, живота и кистей рук. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу Св. Николая города Львова. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – указано в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 30 октября в Киеве произошел взрыв в помещении Укрпочты: сдетонировала одна из посылок в сортировочном центре В результате инцидента пострадали пять человек: трое работников отделения и двое таможенников. Еще один взрыв, по данным полиции, удалось предотвратить.

Уже на следующий день стало известно, что полицейские задержали причастного к взрыву.

