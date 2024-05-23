В Киеве неизвестные запустили фейерверки на Позняках: поиском хулиганов занялась полиция

В Дарницком районе Киева в четверг, 23 мая, утром неизвестные запускали салюты. В настоящее время правоохранители устанавливают личности нарушителей.

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит ответственность от штрафа или ограничения свободы сроком на пять лет.

"К правоохранителям поступила информация о том, что в Дарницком районе Киева утром 23 мая неизвестные запускали салюты. В настоящее время правоохранители устанавливают личности причастных к этому событию", – рассказали полицейские.

По данному факту открыто уголовное производство, по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Напомним, в Киеве двое мужчин устроили стрельбу на улице. Свои действия они объяснили тем, что нашли оружие и решили проверить, как оно действует.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, запустившим фейерверк в Броварах на Киевщине. Как оказалось, нарушители были пьяны и праздновали день рождения жены одного из них.

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