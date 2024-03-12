Праздновали день рождения жены: в Киевской области двое мужчин запустили фейерверк и поплатились. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, запустившим фейерверк в Броварах на Киевщине. Как оказалось, нарушители были пьяны и таким образом праздновали день рождения жены одного из них.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, 9 марта в 18:42 к ним поступило сообщение о том, что в Броварах во дворе одного из домов неизвестные запустили фейерверк.

"Уже на месте полицейские опросили свидетелей происшествия и установили личности злоумышленников. Ими оказались двое нетрезвых мужчин в возрасте 36 и 44 лет. В ходе досудебного расследования было установлено, что правонарушители праздновали день рождения женщины одного из фигурантов и таким образом решили поздравить ее", – рассказали в пресс-службе.

По факту хулиганства возбуждено уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве двое мужчин устроили стрельбу на улице. Свои действия они объяснили тем, что нашли оружие и решили проверить, как оно действует.

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