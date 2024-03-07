В Киеве двое мужчин нашли пистолет и устроили стрельбу на улице

В Киеве двое мужчин устроили стрельбу на улице. Свои действия они объяснили тем, что нашли оружие и решили проверить, как оно действует.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. С нарушителями в дальнейшем будут общаться следователи.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от взволнованной женщины о двух лицах, которые нарушают общественный порядок и стреляют из оружия.

"Инспекторы узнали у заявительницы детальное описание нарушителей и приступили к поискам. В одном из дворов полицейские обнаружили вероятных злоумышленников, один из которых имел предмет, похожий на пистолет и три патрона к нему. "Решили выяснить, стреляет ли пистолет", – так объяснили стрельбу в центре вероятные нарушители", – рассказали в пресс-службе.

Мужчин задержали, а на место происшествия вызвали следователей для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта устроил стрельбу в одной из гостиниц в Печерском районе столицы. В результате его оппонент был ранен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве нетрезвый мужчина с балкона многоэтажки несколько раз выстрелил из травматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал, потому что нарушитель целил в воздух.

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