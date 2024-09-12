В Киеве на вокзале у подростка обнаружили около 350 свертков с метадоном. Подробности и фото

В Киеве стражи порядка задержали 17-летнего парня, у которого во время проверки нашли около 350 свертков с метадоном для закладок. Событие произошло на Центральном железнодорожном вокзале.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Новолуние с запрещенными веществами остановили полицейские на Центральном железнодорожном вокзале. Во время проверки работники сектора превенции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта обнаружили у 17-летнего уроженца Житомирской области два пакета, внутри которых находились около 350 свертков с веществом, визуально похожим на наркотическое", – рассказали в пресс-службе.

Следователи изъяли свертки и направили их на проведение экспертного исследования – согласно выводу, вещество оказалось метадоном. По этому факту возбуждено уголовное производство, а подростку сообщили о подозрении. С какой целью он хранил наркотические средства, установит следствие.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, занимался сбытом наркотиков через закладки и отправлял запрещенные вещества по почте. Во время обыска у него изъяли "товар" на 2,5 миллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве таксист присвоил забытые пассажиром 30 тысяч долларов. Чтобы не отдавать пенсионеру его накопление, злоумышленник зарыл деньги в парке.

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