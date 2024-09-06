Присвоил принадлежащие пассажиру $30 тыс.: в Киеве в краже подозревают таксиста. Фото

В Киеве таксист присвоил забытые пассажиром 30 тысяч долларов. Чтобы не отдавать пенсионеру его накопление, злоумышленник зарыл деньги в парке.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В Киеве таксист присвоил забытые пассажиром 30 тысяч долларов. Потерпевшим оказался 61-летний учитель на пенсии. Когда мужчина обнаружил отсутствие коробки с накоплениями, сразу обратился в службу поддержки. Однако водитель, выполнявший заказ, утверждал, что в салоне своего авто находок не обнаружил", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили правоохранители, злоумышленник решил присвоить деньги пенсионеру и зарыл их в парке. Правоохранители разыскали 53-летнего водителя и задержали его – место хранения было найдено, а деньги сотрудники полиции изъяли как вещественное доказательство. Вскоре они будут возвращены потерпевшему.

По факту кражи, совершенной в особо крупных размерах, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в причастности к краже на железнодорожном вокзале. Пока девушка-бариста отвлеклась на приготовление напитков, злоумышленник похитил сумку с деньгами и личными вещами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!