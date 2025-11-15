В Киеве на Троещине произошел взрыв, вспыхнул пожар: есть пострадавший. Подробности и видео

В Деснянском районе Киева в пятницу, 14 ноября, произошел взрыв в помещении. В результате чрезвычайного происшествия пострадал мужчина, которого с ожогами госпитализировали в больницу.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Все обстоятельства ЧП установят правоохранители.

Взрыв в помещении

Так, вечером 14 ноября, на Троещине в помещении, расположенном на улице Интернационального легиона, произошел взрыв.

"По предварительной информации взорвался газовый баллон. На месте работали следователи и спасатели – последние оперативно потушили пожар, который возник после взрыва", – рассказал наш собеседник.

На месте был обнаружен мужчина – местного жителя, 1981 года рождения, который получил ожоги тела 1 и 2 степени. Его сразу же госпитализировали.

Чрезвычайные происшествия

В Фастовском районе Киевской области произошел взрыв зарядного устройства в квартире многоэтажного дома. В результате этого двое детей и их отец были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области произошел взрыв на территории частного домовладения. В результате чрезвычайного происшествия пострадал мужчина – его госпитализировали в больницу.

