На Киевщине взрыв зарядного устройства едва не унес жизни семьи с двумя детьми. Подробности и фото

В Фастовском районе Киевской области произошел взрыв зарядного устройства в квартире многоэтажного дома. В результате двое детей и их отец были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

Взрыв в квартире

По словам спасателей, в среду, 12 ноября, в 21:15 им поступило сообщение о пожаре в селе Новоселки, в квартире дома на 23-м этаже.

"Спасатели установили, что в результате взрыва зарядного устройства произошло возгорание квартиры. Внутри находилась семья с двумя маленькими детьми. Из-за сильного задымления жители подъезда оказались заблокированными в своих квартирах", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели деблокировали дверь, вывели родителей с двумя детьми на свежий воздух и передали медикам экстренной помощи. Малыши и отец были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Эвакуированы 62 жителя дома.

