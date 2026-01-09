Россия массированно атаковала Киев, есть разрушения в нескольких районах: три человека погибли

Поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице погибли по меньшей мере три человека, шестеро пострадали.

О вражеском обстреле дронами-камикадзе, а также работе противовоздушной обороны мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram в 23:40. Отметим, что Воздушные силы ВС Украины еще за час до этого заявляли о движении целей в направлении области. Мониторинговые каналы предупреждали, что в направлении столицы "Шахеды" курсировали группами.

Хронология событий

В 23:55 четверга Кличко проинформировал, что в Дарницком районе российский беспилотник упал во дворе жилого дома. Частично поврежден магазин, расположенный рядом.

00:07: В Днепровском районе произошло падение обломков. Возникло возгорание в нежилом здании. Пожары в жилом доме, а также автомобилей во дворе по другому адресу, разгорелись на Печерске.

Примерно через 10 минут мэр заявил: "В Деснянском районе попадание БПЛА в крышу жилого дома на уровне 18 этажа".

Также выяснилось, что в Печерском районе, где упали обломки на жилую 9-этажку, произошло частичное разрушение фасада.

00:34: В Деснянском районе попадание БПЛА в жилой дом на уровне 1-2 этажей. Возник пожар.

Вызовы медиков чуть позже состоялись в Шевченковский район и в еще один жилой дом в Деснянском районе. В другом доме в Деснянском районе, где было попадание в нижние этажи, разгорелся пожар в нескольких квартирах.

В 01:37 мэр сообщил опервых пострадавших. На тот момент было известно, что это четыре человека.

Примерно в 02:00 появились данные о первой жертве. Также городской голова писал, что в Днепровском районе из-за попадания "Шахеда" в 3-этажный дом произошло разрушение одного подъезда и возник пожар. Из дома эвакуировали по меньшей мере 29 человек.

Уже через 10 минут информация обновилась. "Двое погибших в столице. Пострадали пять человек. Трем из них медики оказали помощь на месте. Двух – госпитализировали", – отчитывался Кличко.

02:28: Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в Шевченковском районе россияне атаковали гражданский объект.

По состоянию на 02:35 жертв вражеского обстрела было уже трое. Еще шесть человек пострадали, трое из них попали в больницу.

Тем временем в Деснянском районе вражеская цель упала на территории оздоровительного учреждения.

Дополняется...