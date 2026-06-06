В Киеве на Троещине легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавший. Фото и видео

Вечером в субботу, 6 июня, в Киеве на проспекте Красной Калины произошло ДТП с пострадавшим. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

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Об аварии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Правоохранители уточнили, что пострадал водитель Audi – ему понадобилась помощь медиков и госпитализация.

Что известно об аварии на Троещине

Копы предварительно установили, что водитель Audi выехал на встречную, где и произошло столкновение. По данным местных медиа, легковушка нарушила ПДД – значительно превысила скорость движения.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка столичной полиции, а также патрульные. "Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины автоаварии", – отметила пресс-служба.

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Как писал OBOZ.UA:

– Около 17:30 пятницы, 5 июня, на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Константина Ушинского в Киеве машина на огромной скорости врезалась в подземный переход. Из-за этого погибли четверо, еще трое прохожих пострадали.

– В Офисе генерального прокурора рассказали, что за рулем Mercedes-Benz был 49-летний житель Херсонщины. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником нескольких ДТП только в 2026 году. По данным СМИ, речь идет о Павле Плешивцеве, руководителе религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное".

– Водитель Mercedes получил травмы, но выжил. Его задержали в процессуальном порядке. По состоянию на 6 июня мужчина находился под конвоем в больнице. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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