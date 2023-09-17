В Киеве на Троещине был задержан мужчина, который с отверткой напал на женщину и ограбил ее. Фото

В Деснянском районе Киева благодаря неравнодушным гражданам патрульные задержали грабителя. Мужчина напал на женщину с отверткой, ударил ее, после чего схватил сумку с вещами и пытался скрыться.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нападавшего передали следователям.

"Событие произошло вчера (16 сентября. – Ред.) в Деснянском районе, откуда на линию 112 поступило сообщение о разбое. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили потерпевшую. Женщина рассказала, что выходила из подъезда, как вдруг, на нее напал неизвестный с отверткой, ударил ее, выхватил сумку с вещами и пытался скрыться", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Свидетелями нападения стали двое мужчин, которые задержали нападающего и вызвали полицию – его передали патрульным. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для последующего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киеве за 7 месяцев текущего года было зарегистрировано 20 разбойных нападений и 168 грабежей. В абсолютном большинстве случаев правоохранители обнаружили злоумышленников и сообщили им о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к ограблению. В центре города он дождался, пока женщина с ребенком дошла до перекрестка, сорвала с нее золотую цепочку и убежала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!