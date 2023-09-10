Сколько грабежей и разбойных нападений произошло в Киеве за первые 7 месяцев 2023 года: статистика полиции

В Киеве за 7 месяцев текущего года было зарегистрировано 20 разбойных нападений и 168 грабежей. В абсолютном большинстве случаев правоохранители обнаружили злоумышленников и сообщили им о подозрении.

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Об этом говорится в официальном ответе OBOZREVATEL на запрос в столичную полицию. Раскрывать преступления, в частности, помогает система видеомониторинга "Безопасный город".

"В течение 7 месяцев текущего года следственными подразделениями ГУНП в Киеве зарегистрировано 20 уголовных производств по фактам разбойных нападений, из которых в 18 производствах лицам сообщено о подозрении. В течение указанного срока направлен в суд 31 обвинительный акт в уголовных производствах по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции.

Кроме того, этот период следователями было зарегистрировано 168 уголовных производств по статье 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. Из них в 151 уголовном производстве злоумышленникам сообщили о подозрении. В течение этого срока было направлено в суд 174 обвинительных акта в уголовных производствах по фактам этих преступлений.

Напомним, в Дарницком районе Киева задержаны двое ранее судимых наркозависимых мужчин, которые могут быть причастны к ограблению. Злоумышленники сорвали золотую цепочку с шеи потерпевшей и сдали ее в ломбард, чтобы получить деньги на очередную дозу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в ограблении ребенка. Злоумышленник забрал у 11-летнего мальчика сумку, в которой находились мобильный телефон и деньги.

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