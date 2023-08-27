В Киевской области мужчина в центре города ограбил женщину с ребенком: преступление попало на камеры. Видео

В Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к ограблению. В центре города он дождался, пока женщина с ребенком дошла до перекрестка, сорвал с нее золотую цепочку и сбежал.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Событие произошло среди бела дня на одной из центральных улиц Белой Церкви. Злоумышленник заметил свою жертву и дождавшись, пока женщина с ребенком дошла до перекрестка, вырвал из шеи украшение и бросился бежать", – рассказали в полиции.

Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители менее чем за сутки установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Львовщины, некоторое время проживавший в Киевской области. Правоохранители задержали мужчину и доставили его в изолятор временного содержания. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство.

Напомним, правоохранители задержали ранее судимого жителя Черновицкой области. Злоумышленник специально приехал в Киев на криминальные "заработки", во время которых ограбил женщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали подозреваемую в ограблении женщину. Злоумышленница познакомилась с мужчиной, напоила его алкоголем, а затем забрала у него телефон и золотую цепочку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!