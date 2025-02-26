В Киеве ссора между отцом и сыном закончилась убийством. Подробности дела и фото

В Киеве семейная ссора завершилась убийством. Мужчина во время конфликта набросился на отца с кулаками – от полученных травм потерпевший скончался на следующий день.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили информацию от жителя Киева о том, что в квартире по проспекту Европейского Союза он нашел своего знакомого без признаков жизни.

"По прибытию правоохранители обнаружили на теле 50-летнего владельца дома многочисленные телесные повреждения. В дальнейшем проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате закрытой травмы груди, множественных переломов ребер и разрыва внутренних органов", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские установили, что в совершении преступления причастен 22-летний родственник погибшего. Между родственниками систематически возникали ссоры на бытовом грунте, а также из-за того, что потерпевший злоупотреблял спиртными напитками. В разгар очередной ссоры сын с кулаками набросился на отца, причинив смертельные травмы, от которых тот скончался на следующий день.

По этому факту возбуждено уголовное производство – задержанному сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве конфликт между супругами закончился убийством. Во время ссоры мужчина ножом нанес жене смертельное ранение и ушел спать.

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