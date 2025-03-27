Застолье обернулось конфликтом: в Киеве мужчина нанес ножевое ранение товарищу и скрылся. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, чуть не зарезал товарища. Злоумышленник во время ссоры набросился на своего знакомого с ножом и тяжело травмировал.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранители, к ним поступило сообщение от медиков о 39-летнем мужчине с тяжелым ножевым ранением в Святошинском районе Киева.

"На месте происшествия полицейские выяснили, что владельца квартиры травмировал его знакомый, с которым они вместе отдыхали, распивая алкогольные напитки. Гость, спровоцировав конфликт, схватил нож и нанес потерпевшему несколько ударов, после чего скрылся. Обессиленный ранением мужчина позвонил по телефону своей сестре и попросил ее вызвать медицинскую помощь", – рассказали в пресс-службе.

Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми колото-резаными ранениями тела, а 56-летнего нападавшего задержали. По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева ссора между знакомыми чуть не закончилась убийством. Во время конфликта один из них сначала распилил газовый баллончик, а затем ножом ударил другого в грудь.

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