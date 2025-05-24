В укрытии Киева мужчина пытался застрелиться в укрытии во время воздушной тревоги. Подробности происшествия

В Подольском районе Киева в ночь на 24 мая в одном из укрытий во время воздушной тревоги произошла стрельба. По предварительной информации мужчина пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из пистолета.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Ночью, во время воздушной тревоги, в милицию поступило сообщение о стрельбе в одном из хранилищ на Виноградаре. На месте происшествия предварительно было установлено, что мужчина совершил попытку самоубийства, выстрелив в себя. Его оперативно госпитализировали в больницу, где оказывают всю необходимую помощь", – сообщил наш собеседник.

Он добавил, что личность пострадавшего сейчас устанавливается.

ВНИМАНИЕ! Фото 18+

Напомним, в Голосеевском районе Киева мужчина выпал с балкона многоэтажного дома и упал на козырек подъезда. Чтобы помочь пострадавшему, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева муниципалы предупредили попытку самоубийства. Мужчина хотел наложить руки, прыгнув со стеклянного моста на Владимирской горке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!