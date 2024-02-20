В Киеве на Печерске произошла стрельба в гостинице: есть пострадавший. Подробности и фото

Правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта устроил стрельбу в одной из гостиниц в Печерском районе столицы. В результате происшествия его оппонент был ранен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о стрельбе в одной из гостиниц в Печерском районе столицы.

"На месте происшествия полицейские установили, что между двумя посетителями возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес удар другому, а затем достал оружие и произвел выстрел. Потерпевший получил ранение, врачи на месте оказали ему медицинскую помощь", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник задержан – им оказался уроженец Львовщины, 1998 года рождения. По факту хулиганства, совершенного с помощью оружия, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Дарницком районе Киева мужчине из оружия прострелили обе ноги во время прогулки у озера. Предварительно, событие произошло недалеко от улицы Елизаветы Чавдар.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева, находясь под хмельком, мужчина из окна квартиры выстрелил из пистолета. Как оказалось, это он сделал, чтобы похвастаться перед друзьями.

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