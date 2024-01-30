Решил похвастаться перед друзьями: в Киеве мужчина стрелял из окна квартиры. Фото

В Днепровском районе Киева находясь под хмельком, мужчина из окна квартиры выстрелил из пистолета. Как оказалось, это он сделал, чтобы похвастаться перед друзьями.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничение свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от жителя Днепровского района о том, что неизвестный стреляет из окна квартиры. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а правоохранители быстро разыскали нарушителя.

"Мы выяснили, что нарушитель отдыхая в компании друзей и находясь под хмельком решил похвастаться своим травматическим оружием. Он достал пистолет и произвел выстрел из окна квартиры", – рассказали в пресс-службе.

Нарушителя задержали и изъяли у него пистолет, а также стреляную гильзу. По факту хулиганства возбуждено уголовное производство, а киевлянину сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева мужчине из оружия прострелили обе ноги во время прогулки у озера. Предварительно событие произошло недалеко от улицы Елизаветы Чавдар.

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