В Киеве на Оболони пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе. Подробности ДТП и фото

В Оболонском районе Киева водитель автомобиля Chevrolet сбил на переходе женщину. Как оказалось, виновник ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, сообщение о ДТП в Оболонском районе в них поступило 26 августа около 20:30.

"По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь по проспекту Владимира Ивасюка, совершил наезд на женщину 1971 года рождения, которая именно переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей таза. Пострадавшую врачи срочно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Как оказалось, водитель сел за руль в состоянии опьянения – прибор Драгер показал 1,25 промилле алкоголя в крови.

По данному факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в воскресенье, на проспекте Валерия Лобановского произошла авария с участием автомобиля такси и легковушки. В результате ДТП пострадали три человека.

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