В Киеве такси попало в ДТП по проспекту Лобановского: есть пострадавшие. Фото

В Киеве в воскресенье, на проспекте Валерия Лобановского, произошла авария с участием автомобиля такси и легковушки. В результате ДТП пострадали три человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе КП "Муниципальная охрана". Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"Во время автопатруля примерно в 7:00 по проспекту Лобановского работники Муниципальной охраны услышали звук удара и впоследствии увидели два изуродованных автомобиля Skoda Octavia и Hyundai Sonata. Экипаж немедленно отреагировал, вызвав службы на место происшествия", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП пострадали три человека – водитель Skoda, и двое пассажирок Hyundai, мать и дочь. Предварительно водитель Skoda остановился на красный сигнал светофора и в этот момент в него въехал Hyundai Sonata.

"Врачи скорой оказали всем медицинскую помощь, а двух пассажирок Hyundai Sonata госпитализировали в стационар. На месте работают полицейские, документирующие ДТП", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 31 июля было зафиксировано 1065 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий погибли 102 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Тетиев Киевской области водитель легковушки сбил женщину и ее малолетнюю дочь. В результате ДТП пешеходы были травмированы – их госпитализировали в больницу.

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