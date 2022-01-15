В Киеве задержан водитель, избивший прохожего за замечание о парковке. Видео и все подробности

В пятницу днем, 14 января, в Киеве на улице Андрея Аболмасова, 6 местного жителя избил водитель Toyota Land Cruiser Prado, которому пострадавший сделал замечание из-за неправильной парковки. Мужчина получил несколько ударов по голове, а после этого нападавший бросил его на землю и продолжил избивать.

На помощь потерпевшему пришел водитель Hyundai и другие очевидцы. Об инциденте, который произошел около 11:30, сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео момента нападения и приезда полиции, доскролльте страницу до конца).

Мужчина, который был за рулем Hyundai, оттеснил в сторону нападавшего. Пострадавший в это время лежал на асфальте и тяжело дышал. На место происшествия вызвали медиков и скорую.

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Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, избитого 44-летнего мужчину госпитализировали. Он получил открытую черепно-мозговую травму – тяжелое телесное повреждение.

На ролике ниже видно, что полиция прибыла на вызов, однако через несколько минут позволила нападавшему 1997 года рождения покинуть место инцидента. Его задержали уже после вмешательства прокуратуры.

Злоумышленнику должны вручить подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения). По делу продолжаются следственные действия.

Как пишет "Киев Оперативный", нападавшего могут звать Владислав Стеценко, он якобы является сыном бывшего топ-чиновника Министерства молодежи и спорта Украины. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado оформлен на отца задержанного.

В салоне вместе с нападавшим была девушка. Она не принимала активного участия в разрешении конфликта, а вскоре вовсе ушла с места происшествия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине в одном из ночных клубов конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой – один выстрелил в другого из автомата. Вероятный злоумышленник сбежал на временно оккупированную территорию.