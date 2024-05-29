В Киеве на Оболони мужчина устроил стрельбу на рынке: есть пострадавший. Фото и подробности

В Оболонском районе Киева пьяный мужчина устроил стрельбу на рынке. В результате пострадал 53-летний прохожий.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

"Полицейские задержали мужчину, который на рынке в Оболонском районе устроил стрельбу. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала толкнул прохожую, а когда за нее начали заступаться ее знакомые, достал пистолет травматического действия и произвел три выстрела, один из которых попал 53-летнему мужчине в грудь", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, а злоумышленника, местного жителя 1989 г. р., задержали. У него изъяли устройство для отстрела резиновых пуль "Форт" и стреляные гильзы. По факту хулиганства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве двое мужчин устроили стрельбу на улице. Свои действия они объяснили тем, что нашли оружие и решили проверить, как оно действует.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу на проезжей части в Оболонском районе. При выяснении отношений на дороге один из водителей открыл огонь в сторону другого.

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