В Киеве конфликт между водителями на дороге закончился стрельбой. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу на проезжей части в Оболонском районе. При выяснении отношений на дороге один из водителей открыл огонь в сторону другого.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в них поступило сообщение о выстрелах на одной из улиц Оболонского района.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что между водителями двух автомобилей возник конфликт на дороге и водитель автомобиля Renault произвел несколько выстрелов в сторону водителя КамАЗа. 21-летнего пострадавшего полицейские доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи, а нарушителя, 1987 года рождения, задержали", – рассказали в пресс-службе.

У нарушителя изъяли устройство для отстрела патронов снаряженных резиновыми пулями и сообщили ему о подозрении в хулиганстве.

Напомним, в Киеве двое мужчин устроили стрельбу на улице. Свои действия они объяснили тем, что нашли оружие и решили проверить, как оно действует.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киева мужчина устроил стрельбу с помощью сигнальных ракет. Свои действия он объяснить не смог.

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