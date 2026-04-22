В Киеве на Харьковском массиве возле многоэтажки обнаружили тело женщины. Подробности трагедии

В Дарницком районе Киева в среду, 22 апреля, возле одного из жилых комплексов обнаружили тело женщина. По предварительной информации, она погибла в результате падения с высоты.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

"Трагедия произошла возле ЖК "Ревуцкий". По предварительной информации, женщина, 1993 года рождения, выпала из окна на одном из верхних этажей. К сожалению, от полученных травм она погибла на месте происшествия – медики лишь констатировали ее смерть. Там работали следователи", – рассказал наш собеседник.

В соцсетях сообщили, что тело погибшей обнаружили местные жители.

Внимание, фото 18+

Напомним, в Печерском районе Киева в среду, 15 апреля, в ТЦ "Гулливер" обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, он погиб в результате падения с высоты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 3 марта, на Печерске из окна на 23 этаже жилого дома выпал мужчина. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!