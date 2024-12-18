В Киеве на Харьковском массиве произошла стрельба, есть погибший: что известно

В Дарницком районе Киева в среду, 18 декабря, конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой, в результате которой есть погибший. Событие произошло на улице Бориспольской.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"По предварительной информации, на улице Бориспольской между двумя мужчинами произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Один из оппонентов получил ранение, в результате которого он скончался на месте происшествия", – рассказал наш собеседник.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть, что от полученного ранения мужчина умер возле проезжей части.

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Напомним, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который во время ссоры чуть не убил коллегу. Злоумышленник из-за словесного конфликта куском стекла ударил оппонента в шею.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор убийце-рецидивисту. В Деснянском районе во время ссоры злоумышленник зарезал товарища, а затем забрал его телефоны и скрылся.

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