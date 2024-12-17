Убил товарища, а затем ограбил: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту, совершившему преступление на Троещине. Фото

В Киеве суд вынес приговор убийце-рецидивисту. В Деснянском районе во время ссоры злоумышленник зарезал товарища, а затем забрал его телефоны и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие 13 лет преступник проведет за решеткой.

"Событие произошло в квартире по улице Милославской в Деснянском районе столицы. Тогда в полицию Киева поступило сообщение об убийстве и ограблении. По результатам проведения первоочередных следственных действий стражи порядка установили, что во время застолья между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину смертельный удар ножом в грудь. На глазах у гражданской женщины нападающий забрал два телефона потерпевшего и скрылся", – говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался ранее судимый за убийство 44-летний уроженец Луганской области. Тогда ему сообщили о подозрении по факту умышленного убийства и грабежа, совершенного в условиях военного положения. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Напомним, в столице суд вынес приговор рецидивисту, убившему киевлянина и ограбившему его. Злоумышленник отозвался на объявление о продаже золотой цепочки и встретился с продавцом в спальном районе, а затем в его машине застрелил свою жертву, забрал украшение и скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который во время ссоры чуть не убил коллегу. Злоумышленник из - за словесного конфликта куском стекла ударил оппонента в шею.

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