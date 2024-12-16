Во время ссоры ударил коллегу куском стекла в шею: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который во время ссоры чуть не убил коллегу. Злоумышленник из-за словесного конфликта куском стекла ударил оппонента в шею.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие пять лет преступник проведет за решеткой.

Как рассказали правоохранители, в сентябре прошлого года они получили сообщение о том, что на улице Антоновича ранен мужчина. На месте происшествия был обнаружен пострадавший с колото-резаной раной шеи, которого медики сразу госпитализировали.

"В ходе досудебного расследования следователи установили, что 48-летний потерпевший работал строителем в частной компании. В преддверии происшествия он вместе с коллегой находился в помещении, где во время беседы между ними возникла ссора. Чтобы избежать конфликта, мужчина вышел на улицу, однако коллега его догнал и найденным на земле куском разбитого стекла нанес удар в область шеи, после чего скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника, 39-летнего гражданина, оперативно нашли и задержали – ему сообщили о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения. На днях Голосеевский районный суд столицы признал мужчину виновным и приговорил его к лишению свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице суд вынес приговор рецидивисту, убившему киевлянина и ограбившему его. Злоумышленник отозвался на объявление о продаже золотой цепочки и встретился с продавцом в спальном районе, а затем в его машине застрелил свою жертву, забрал украшение и скрылся.

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