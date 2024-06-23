В Киеве на энергопредприятии обнаружили тело 43-летнего работника

В Киеве в воскресенье, 23 июня, во время воздушной тревоги на одном из энергетических предприятий города Киева в укрытии было обнаружено тело 43-летнего работника. Медики, оперативно прибывшие на место происшествия, лишь констатировали его смерть

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Во время воздушной тревоги на одном из энергетических предприятий города Киева в укрытии без признаков жизни обнаружен 43-летний работник. Врачи скорой констатировали его смерть. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

Напомним, защитники неба Украины утром 23 июня отражали воздушную атаку России, которую та осуществила крылатыми ракетами. Над Киевщиной обезвредили два "Калибра".

В результате ракетной атаки по Киевщине, которую страна-террорист РФ совершила утром субботы, 23 июня, были ранены два человека. Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждены, в частности, многоэтажки и частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 22 июня Россия нанесла ракетный удар по Ивано-Франковску. Целью неприятеля стала гражданская инфраструктура города, более 240 человек написали заявления о повреждении имущества.

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